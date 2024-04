Si erano resi responsabili di una serie di scippi e rapine ai danni di persone anziane nel mese di gennaio, ma le indagini della polizia di Ragusa hanno portato alla scoperta della gang che è stata così bloccata. Protagonisti tre minorenni di nazionalità tunisina, sulle cui tracce per diverse settimane è stata la squadra mobile iblea. Le indagini, coordinate dalla procura per i minorenni del tribunale di Catania, sono state condotte attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza delle zone nelle quali sono avvenute le rapine. A ciò si sono aggiunte le dichiarazioni delle vittime e di alcuni testimoni che hanno assistito ai reati. I tre minorenni, tutti tra i 16 e i 17 anni, sono stati arrestati per furto con strappo e rapina aggravata in concorso e ora si trovano negli istituti di pena minorili di Catania, Caltanissetta e Palermo.