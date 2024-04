L’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso Smau 2024 per selezionare micro, piccole e medie imprese e startup innovative interessate a partecipare all’evento che si svolgerà a Milano dal 29 al 30 ottobre prossimi.

La finalità è promuovere il settore siciliano dell’innovazione nei contesti nazionali e internazionali. Smau, infatti, è un’articolata piattaforma europea dedicata all’innovazione, che comprende anche il grande evento internazionale di settore che si svolge nel capoluogo lombardo.

Per le imprese siciliane rappresenta un’occasione per sviluppare relazioni commerciali, partnership industriali e finanziarie, progetti di open innovation e attività di co-innovazione con realtà nazionali ed estere.

Dotazione finanziaria di 130mila euro

L’avviso, che ha una dotazione finanziaria di 130 mila euro a valere sulle risorse dell’Azione 1.3.1 del Poc 14/20, prevede il sostegno a circa 20 imprese dell’Isola. Le aziende interessate, in possesso dei requisiti, potranno inviare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione fino alla mezzanotte del 7 giugno 2024, secondo le modalità indicate nell’avviso, compilando il form di candidatura al seguente link: www.smau.it/candidatura-startup.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della Regione a questo link.

A chi si rivolge

Destinatari dell’Avviso sono:

MPMI (micro, piccole e medie imprese) così come definite dal Regolamento (UE) N. 651/2014 e ss.mm ii.;

le startup innovative, come definite dal D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012;

L’azione 1.3.1 del POC 14/20 è a titolarità e beneficiaria, ai sensi dell’art. 2.9 del Reg. UE 2021/1060 del 24 giugno 2021, è la Regione Siciliana che esplica il sostegno alle MPMI/destinatarie tramite un aiuto indiretto in de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.

L’opportunità di prendere parte a Smau Milano 2024 è riservata a imprese siciliane in possesso dei seguenti requisiti:

avere la sede legale o una unità produttiva, destinataria dell’intervento, sul territorio regionale;

avere almeno un contenuto innovativo di prodotto o servizio presentato;

essere in regola con il DURC;

prodotto o servizio b2b o, se b2c, con interesse a partnership industriali e/o finanziarie;

prodotto o servizio già industrializzato e pronto per il mercato, con interesse a sviluppo internazionale;

linee tecnologiche di sviluppo coerenti con le seguenti aree tematiche: Industry, Agrifood, Healthcare, Retail & Travel, Smart Communities, Energy, Mobility, HR, ICT & Digital, Sustainability, Artificial Intelligence, Emerging Technologies;

disponibilità di referenze (clienti o PoC già realizzati) o, in alternativa, avere nella compagine sociale un’impresa già consolidata o essere stati oggetto di un investimento.

Cosa è lo Smau

Lo Smau, ovvero il Salone Macchine e Attrezzature per l’Ufficio, è oggi la principale fiera italiana dedicata all’innovazione per imprese, startup, enti pubblici e abilitatori. La prima edizione si è tenuta nel 1964.

Smau si trasforma negli anni fino a diventare un evento rivolto agli Innovation Manager e alle figure che si occupano di innovazione nelle aziende. Smau è oggi un’articolata piattaforma europea di incontro e matching dedicata all’innovazione; si articola in un Roadshow annuale di appuntamenti territoriali, un evento internazionale a Milano, tappe all’estero a Parigi, Berlino, Londra e San Francisco. Con oltre 50.000 imprese provenienti da tutti i settori produttivi coinvolte ogni anno, Smau è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione italiano e internazionale.