Anche quest’anno, come ogni Primavera, i Fisiatri siciliani si danno appuntamento ad Agrigento, grazie a RiabilitAG, importantissimo evento voluto dal Dottor Fausto Crapanzano, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, responsabile scientifico del convegno.

I lavori sono in programma per il 3 e 4 maggio 2024 all’Hotel Della Valle.

Presidente onorario del convegno è il Dottor Alfredo Zambuto, fisiatra.

Gli specialisti, che giungono da ogni parte della Sicilia, nella due giorni si confronteranno soprattutto sulle problematiche degli arti superiori, le patologie chirurgiche delle spalla e dei postumi di traumi, la spasticità dell’arto superiore, algodistrofia, ma anche sui linfedemi, la rieducazione legata ai trattamenti di fisioterapia e terapia occupazionale.

Saranno presenti, tra i numerosi relatori, il Professore Michele Vecchio dell’Università di Catania, la Professoressa Francesca Toia dell’Università di Palermo, il Dottor Giuseppe Tulumello, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia dell’ospedale di Agrigento, la Dottoressa Sara Lanza, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione dell’ospedale di Ragusa, la Dottoressa Valeria Coco, Presidente Regionale della SIMFER, il Dottor Salvatore Farruggia, Responsabile del servizio di Terapia del dolore dell’ospedale di Agrigento, il Dottor Rosario Ciraulo, Dirigente Medico Unità Operativa Complessa di Riabilitazione dell’ospedale di Agrigento, Baldo Lupo Fisioterapista dell’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione dell’ospedale di Licata, Valeria Milazzo, Terapista Occupazionale dell’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione dell’ospedale di Agrigento.

Il convegno è rivolto a Medici di tutte le discipline ed a Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Tecnici Ortopedici, Logopedisti, Farmacisti, Infermieri.

Ai partecipanti verranno riconosciuti 7,7 crediti Ecm.