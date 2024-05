Un operaio di 59 anni, originario di Catania, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nelle ore scorse a Floridia, nel Siracusano.

Cade dal tetto

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno in mano le indagini, erano in corso dei lavori in una villetta e l’uomo si trovava sul tetto dell’immobile per delle operazioni di rimozione e sistemazione di pannelli.

Aperta una inchiesta

A quanto pare, è caduto nel vuoto ma gli inquirenti stanno verificando se dopo l’impatto è stato colpito da qualcosa. Un aspetto che emergerà non appena sarà conclusa l’ispezione cadaverica da parte del medico legale, incaricato dai magistrati della Procura di Siracusa, titolari dell’inchiesta.

La denuncia della Uil

“La strage continua. Ancora una vittima oggi in Sicilia, proprio quando commentiamo con sgomento i dati trimestrali Inail che dimostrano quanto siamo lontani dal nostro obiettivo, che è la nostra battaglia della vita: #Zeromortisullavoro”. Lo afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, esprimendo “la rabbia e il dolore del sindacato delle Persone per l’incidente in un cantiere edile a Floridia nel quale è deceduto questo pomeriggio un operaio edile di 59 anni”. “Ci affidiamo ora a magistratura e forze dell’ordine – dice Luisella Lionti – Chiediamo giustizia e verità non solo per la vittima ma anche per i suoi familiari ai quali assicuriamo sin d’ora massimo sostegno sindacale e legale”.