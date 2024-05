Sabato 11 maggio la squadra di Calcio amatoriale di Ravanusa l’ASD Quelli del Venerdì a partecipato in Lombardia nel Comune di Casatenovo la prima edizione di ‘’Amici senza Frontiere’’, un torneo di calcio a 11 che ha visto scendere in campo tre formazioni molto diverse fra loro per provenienza e caratteristiche: Gli Amici della Brianza – formazione che raccoglie al suo interno atleti di Casatenovo e della limitrofa provincia monzese – hanno infatti ospitato l’ASD Quelli del Venerdì di Ravanusa (Agrigento) e i portoghesi dell’Atletico Clube de Arrentela, direttamente da Lisbona. Un triangolare svoltosi con la formula del minitorneo e con partite incrociate tra le 3 squadre (vittoria 3 punti, pareggio 1 punto, vittoria e sconfitta ai rigori in caso di pareggio, 2 punti per la squadra vincente e 1 punto per la squadra perdente). Mentre sugli spalti il tifo si faceva sentire, a dare il calcio d’inizio alla bella competizione sono stati Luca Penati (vice presidente dell’USD Casatese, che ha ospitato l’evento) e Giancarlo Capelli; è stato infatti ‘’il Barone’’ – storico capo della tifoseria milanista – l’ospite d’eccezione del pomeriggio, illuminato da uno splendido sole. “Un bellissimo evento che raccoglie il vero spirito genuino del calcio dilettantistico; è stato per me un piacere essere stato invitato da Fabio a questa manifestazione per dare il calcio d’inizio” le parole dell’ultras rossonero. Accolti da Fabio Di Pasquali, presidente degli Amici della Brianza, che ha organizzato l’iniziativa in tutti i suoi dettagli, i calciatori sono scesi in campo per dare il via all’attesissimo match, che ha visto fra gli spettatori anche Francesco Sironi, consigliere comunale intervenuto nel ruolo di semplice tifoso e membro della giuria che ha avuto l’onere e l’onore di valutare la prestazione delle tre squadre in campo.

I primi a giocare sono stati i calciatori portoghesi dell’Atletico Clube di Arrentela, nella sfida contro i siciliani dell’ASD Quelli del Venerdì. Una gara combattuta, ma vinta dai primi per 2 reti a 0; a segno Paulo Angelica e Josè Ilidio Frazao Pereira. La formazione di Ravanusa è uscita sconfitta anche dal secondo match, la sfida contro gli Amici della Brianza. Un incontro combattutissimo sin dai primi minuti di gioco, grazie al consueto agonismo e passione da cuore oltre l’ostacolo, messo in campo dalle formazioni agrigentina e brianzola. La gara si è però chiusa con la vittoria dei ‘’padroni di casa’’, impostasi per 3 reti a 2 sugli avversari, per la squadra Ravanusana una doppietta piena di classe e caparbietà del “Rombo di Tuono” Antonio Giannini, si porta sul 2 a 3, grazie ad una doppietta piena di classe e caparbietà.

. Via dunque al terzo incontro, che di certo passerà agli annali della manifestazione per intensità e qualità delle due squadre in campo; quello degli Amici della Brianza contro l’Atletico Clube de Arrentela. Un match non privo di colpi di scena, chiusosi con un 4 a 5 a favore degli ospiti grazie ai rigori.

Al di là del risultato, a trionfare è stato il rispetto sul campo e l’amicizia dimostrati fuori; la giornata si è infatti chiusa con il cosiddetto ‘’terzo tempo’’ presso l’oratorio di Rogoredo.

Qui DJ Walky e DJ Pego hanno animato magistralmente la bella serata, con un intrattenimento musicale all’altezza dell’evento con il gradimento di tutti i partecipanti. Un bilancio dunque positivo, come ha segnalato Fabio Di Pasquali in chiusura di giornata. ‘’Abbiamo vissuto tutti insieme l’ennesima bella esperienza piena di valori ed esempi da Esportare, che devono e possono stimolare emulazione, grazie alla nostra capacità e desiderio di dimostrare insieme che le barriere di qualunque tipo, non esistono…’’. “Un’emozione grandissima quella di aver potuto rappresentare la Brianza del calcio dilettantistico con questo evento; cresciamo calcisticamente partita dopo partita e questa volta solo i rigori non ci hanno permesso di raccogliere una vittoria che sarebbe stata meritata. Onore, comunque, agli amici portoghesi che si sono aggiudicati il torneo’’ ha invece affermato il capitano Ergis Topanxha. Soddisfatto anche Totò La Marca, dell’ASD Quelli del Venerdì: “la nostra associazione esporta divertimento e passione per il calcio dilettantistico in ogni angolo d’Italia e d’Europa; siamo una realtà consolidata nel panorama calcistico dilettantistico italiano; Viva ASD Quelli del Venerdì, Viva il calcio amatoriale”.

Un grande e bellissimo evento che si è concluso nella soddisfazione di chi ha partecipato, con l’auspicio di un prossimo appuntamento, a base naturalmente di sport, calcio e amicizia.