“I giovani sul sentiero della pace per una cultura di legalità” è il tema dell’incontro che si terrà, a Campobello di Licata, sabato 18 maggio, presso l’oratorio cittadino ” San Giovanni Paolo Secondo”, alle ore 10,30. L’iniziativa è della Fidapa, sezione Campobello di Licata-Ravanusa, presieduta da Maria Rita Bonetta, l’Unità pastorale “Maria Madre della Chiesa”, il cui parroco e moderatore è don Davide Burgio, e il Parlamento della Legalità internazionale, presieduto da Nicolò Mannino e dal vicepresidente Salvatore Il patrocinio del Comune di Campobello di Licata.

Sarà presentato il libro “Il mio nome è Amore”.

Nel contesto dell’ incontro si terrà il confronto-dibattito con i giovani dell’associazione ” Questa è la mia terra”.

Si tratta di un incontro formativo entusiasmante con i giovani della comunità, ” “veri ambasciatori di legalità e ricercatori di un’alba nuova”, al fine di diffondere una “cultura di pace e di riscatto” .

Il Parlamento della Legalità è un’associazione apolitica, interreligiosa, di chiara ispirazione cristiana, che parla alla comunità civile, alle famiglie, alle istituzioni ma soprattutto ai giovani , per costruire un “presente a colori”, fugando il buio dell’indifferenza, dell’abbandono e dell’omertà, dando voce a chi voce non ha”.

Giovanni Blanda