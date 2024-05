Un trentenne disoccupato di Licata è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di atti osceni in luogo pubblico. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri nei pressi di un lido alla Playa, nudo e impegnato in atti di autoerotismo. La segnalazione è arrivata da alcune persone presenti nella zona. I militari dell’Arma lo hanno identificato e denunciato.