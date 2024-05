Visibilmente ubriaco ed alterato si scaglia contro due carabinieri impegnati in quel momento in un posto di blocco a Raffadali. Un venticinquenne marocchino è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto nella centralissima piazza Progresso alcuni giorni fa.

Non è ben chiaro il motivo per il quale il 25enne abbia agito in questo modo. Il giovane ha cominciato a prendere a pugni e calci l’auto dei carabinieri per poi scagliarsi contro di loro. I militari, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.