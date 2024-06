Dopo mesi dall’uscita del bando di gara emesso dal Comune di Canicattì, finalmente si è giunti alla conclusione dei lavori, la società Città di Canicattì è il nuovo gestore della Palestra Comunale “M. Mura” di Via S. Pertini a Canicattì.

“Siamo orgogliosi, felici ed entusiasti di comunicare di aver preso ufficialmente in gestione la “nostra casa” il Pala Mura – dichiara la società biancorossa – obiettivo davvero importante quello raggiunto per la crescita costante della nostra società, un investimento primario, quello della struttura, per programmare le varie attività che pian piano saremo lieti di annunciare e che avranno la parola “inclusione” come principio fondamentale”

“Investire sulla struttura è stato da sempre nei progetti di questa società, obiettivo che ci permetterà di lavorare su tantissime attività che abbiamo in cantiere mettendoci ovviamente anche a servizio della comunità Canicattinese e delle varie associazioni di ogni genere che vorranno attingere alla struttura stessa. Ringrazio i miei più stretti collaboratori per aver portato a termine un lungo periodo di lavoro al fine di raggiungere questo straordinario traguardo” – conclude così il presidente Callari.

Notizia importante e storica che fa felice tutti i componenti della società biancorossa.

La società, infine, ricorda che la Palestra Comunale “M. Mura” è aperta a chiunque voglia effettuare attività sportiva o eventi, sia alle società sportive ma anche ai privati cittadini, per qualsiasi informazioni sull’utilizzo della palestra basta contattare la società ASD Città di Canicattì, attraverso la loro mail : asdcittadicanicattic5@gmail.com o i loro canali social Facebook o Instagram.