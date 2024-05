Hanno attraversato la penisola italica in bici. Per amore della nostra terra. Per passione. E per una promessa.

I protagonisti due “”amiconi””: Mario Feltrin e Giuseppe Brunetto: “Si iniziava con una colazione abbondante salata o dolce dipendeva dal luogo. Abbiamo fatto incontri piacevoli con gente sconosciuta ma generosa e aperta al prossimo”. Il motivo del giro ciclistico? “Una promessa fatta da me al mio amico e collega Mario, avendo in comune la passione della bici. Al ritorno sicuramente si farà una festa con amici e famiglia”. Mario Feltrin, ha 63 anni, nato a Caneva (PN) il 21 novembre del 1960, sposato, pensionato; Giuseppe Brunetto, più giovane di Mario, ha invece 46 anni, nato in Belgio il 7 giugno del 1977, originario di Ravanusa, residente a Pordenone, sposato, Oss. – Blocco Operatorio ospedale civile di Pordenone.

“Tanta fatica al momento – aggiungono in corso -, ma altrettanta soddisfazione nel trovarsi immerso ad una stupenda penisola attraversata passo passo. Possiamo affrontare un’altra avventura simile, perché gli obiettivi della vita sono il vero senso dell’ esistenza. I sogni non hanno fine”.

Giovanni Blanda