Open day dedicato alla prevenzione ed alla diagnosi precoce in programma a Grotte giovedì prossimo, 30 maggio, presso la sede dell’AVIS comunale in via Francesco Ingrao 92/94. Grazie all’iniziativa promossa dall’AVIS e patrocinata dal Comune di Grotte, gli operatori del Centro Gestionale Screening dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento insieme alla U.O.C. Consultori Familiari e al consultorio di Grotte e Racalmuto, allestiranno un presidio per sensibilizzare gli utenti ed il personale sanitario sull’importanza degli screening oncologici. In tale occasione potrà essere consegnata la lettera di invito, agli uomini e donne di età compresa 50 – 69 anni, per ritirare il kit della ricerca del sangue occulto nelle feci presso le farmacie e per prenotare la mammografia (donne di età compresa 50 – 69 anni). Prenotabile anche il Pap test per le donne di età compresa 25 – 29 anni e l’HPV DNA test per le donne di età compresa 30 – 64 anni.

La dottoressa Angela Matina, referente del Centro Gestionale Screening dell’ASP di Agrigento ricorda che gli screening oncologici non necessitano della ricetta del Medico di Medicina Generale, sono gratuiti (così come gli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari) e si ripetono ogni due anni (screening del colon retto e della mammella) e ogni tre o cinque anni (screening del cervicocarcinoma). Per ogni informazione è possibile contattare il Centro Gestionale Screening ai numeri 0922/407538 e 407829.