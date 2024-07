Nei giorni scorsi la Capitaneria di porto di Licata congiuntamente agli agenti del commissariato locale hanno posto sotto sequestro un prefabbricato in legno, collocato a pochi metri dal mare di Licata, e denunciando all’Autorità giudiziaria due soggetti, un trentacinquenne e un ventitreenne, entrambi del luogo, per l’ipotesi di reato di occupazione arbitraria di area demaniale marittima. “Onore e merito alla Capitaneria di porto di Licata per aver posto sotto sequestro questo obbrobrio, costruito a pochi metri dal mare di Licata”, ha dichiarato l’associazione Mareamico.