AICA informa la cittadinanza che, a causa di un improvviso guasto verificatosi sull’acquedotto Tre Sorgenti, lungo la Strada statale 189 nei pressi del bivio per Grotte, si è reso necessario interrompere la fornitura idrica a partire dalle ore 18:00 di ieri (29 giugno). L’intervento di riparazione del guasto è programmato per la giornata di martedì 30 giugno, al fine di consentire ai tecnici di AICA di eseguire le operazioni in sicurezza e ripristinare la piena funzionalità della condotta.

Nel corso dei lavori si registreranno slittamenti e limitazioni nella distribuzione idrica, con possibili disservizi nelle reti comunali. I Comuni interessati sono: Castrofilippo, Grotte, Racalmuto, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa e il presidio ospedaliero di Canicattì. Il ripristino della fornitura avverrà al termine delle operazioni di riparazione, con i necessari tempi tecnici per la normalizzazione del servizio in tutti i centri interessati. L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini assicura il massimo impegno per ridurre al minimo i disagi e ringrazia l’utenza per la collaborazione e la comprensione.