Il Porto di Sciacca passa all’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale. “È con grande soddisfazione” che l’Amministrazione comunale annuncia che “dall’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana è giunta la notizia della firma della convenzione da parte dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente Elena Pagana per il passaggio del porto di Sciacca all’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale. Grazie al costante impegno dell’onorevole Michele Catanzaro, dell’ex vice sindaco Gianluca Fisco e dell’assessore Francesco Dimino si è raggiunto questo risultato che cambierà le sorti del porto di Sciacca”.

In trasferta oggi a Palermo, il sindaco Fabio Termine e l’assessore Francesco Dimino si sono occupati anche di questa vicenda.

Il sindaco Fabio Termine dichiara: “Il passaggio del porto di Sciacca all’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale è un momento storico per la nostra città. Questo cambiamento porterà benefici concreti per la nostra comunità, offrendo nuove opportunità di sviluppo economico e migliorando le infrastrutture portuali. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo importante traguardo”.

L’assessore Francesco Dimino dichiara: “Questa firma rappresenta una svolta epocale per il porto di Sciacca, che ora potrà contare sul supporto progettuale ed economico dell’Autorità Portuale. Questo significa la possibilità di numerosi investimenti per il porto e di un futuro luminoso per il settore della pesca e del turismo diportistico. Da mesi abbiamo avviato un confronto costruttivo con l’Autorità Portuale e abbiamo avuto modo di apprezzare la grande collaborazione mostrata, siamo fiduciosi che faranno grandi investimenti nel porto di Sciacca”.

Il prossimo step sarà ora un sopralluogo con la firma del verbale di consegna tra il Demanio Marittimo e l’Autorità Portuale.