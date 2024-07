Incidente mortale lungo la strada statale 115, in contrada Kaos. Il bilancio è pesantissimo: un morto e due feriti. A scontrarsi, secondo una prima ricostruzione, ujna Vespa ed una moto di grossa cilindrata. La vittima Pierluigi Vaccarezza, 76 anni di Genova era alla guida della Vespa e viaggiava con la moglie, rimasta ferita e trasportata in ospedale con un’ambulanza. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale sanitario. I due feriti sono stati trasportati in ospedale.