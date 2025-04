Il gup di Termini Imerese Gregorio Balsamo ha assolto per non aver commesso il fatto un medico di 52 anni in servizio all’ospedale dei Bianchi di Corleone accusato di violenza sessuale verso due pazienti, una era minorenne all’epoca dei fatti.

Il medico è finito sotto processo e sospeso dall’attività. Le due giovani pazienti avrebbero detto solo in un secondo momento alle loro madri quanto successo durante la visita.

Un racconto su presunte molestie che ha spinto i genitori ad accompagnare le figlie a raccontare tutto agli agenti del commissariato di Corleone. In un primo momento il gip non ha accolto la richiesta della sospensione nei confronti del medico. La procura ha presentato ricorso e i giudici hanno disposto la misura della sospensione dall’attività.

Un provvedimento che ha avuto anche il sigillo della cassazione che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati Marco Clementi e Giuseppe De Lalla che assistono il medico. L’Asp alla luce di questa decisione ha sospeso il professionista che si è sempre difeso respingendo le accuse. Adesso è arrivata la sentenza di assoluzione e il medico potrà tornare in servizio.