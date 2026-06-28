“”Studi sulla figura del servo di Dio. Don Vincenzo Marinello. Dagli scritti al travaglio interiore”” e’ il titolo del libro di Suor Eufrasia Federico Spdm, che sara’ presentato, martedi 30 giugno , a Campobello di Licata, nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, con inizio alle ore 19,30.
I lavori cominceranno con i saluti di don Giuseppe Costanza, arciprete della Comunita’ campobellese, madre Felicia Enosoae, Superiora della congregazione “”Cuore dei Poveri di don Vincenzo Marinello””, e Carmelo Ciotta, presidente del Rotary club di Licata. Interverranno Calogero Brunetto, presidente della Societa’ agrigentina della Storia Patria, e suor Eufrasia Spdm
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, ai presenta il libro di Suor Eufrasia Federico Spdm
“”Studi sulla figura del servo di Dio. Don Vincenzo Marinello. Dagli scritti al travaglio interiore”” e’ il titolo del libro di Suor Eufrasia Federico Spdm, che sara’ presentato, martedi 30 giugno , a Campobello di Licata, nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, con inizio alle ore 19,30.