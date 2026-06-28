22 tonnellate giornaliere dei quantitativi conferibili presso l’impianto Traina.

Lo rende noto la Srr Ato Agrigento Est .

L’incremento e’ “”un risultato significativo che consentirà di rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei Comuni dell’ambito territoriale e di garantire una maggiore continuità nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti””, ritiene la Srr.

“”L’importante risultato – prosegue- è stato raggiunto a seguito delle interlocuzioni avviate con il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana e dell’incontro istituzionale svoltosi a Palermo tra il Presidente della Srr Ato 4 Agrigento Est, Vito Terrana, nonche’ Sindaco di Campobello, collaborato dall’Ing. Alex Tuttolomondo e dal geometra Pasquale Traina, con il Direttore Generale del Dipartimento, Arturo Vallone, il Dirigente del Settore IV, alla presenza dell’imprenditore Traina, titolare dell’impianto Tmb.

GIOVANNI BLANDA