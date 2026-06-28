Si è conclusa con uno straordinario successo la prima serata di “Naro – Borgo dei Sapori”, l’evento che celebra le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni della Sicilia nel cuore della città.

Via Dante si è trasformata in un vivace percorso di sapori, colori e convivialità, accogliendo centinaia di visitatori che hanno affollato gli stand per degustare i piatti tipici della tradizione siciliana, preparati con passione e ingredienti del territorio. L’atmosfera di festa, arricchita da musica, sorrisi e momenti di aggregazione, ha reso la serata un’occasione speciale per cittadini e turisti, confermando ancora una volta il grande richiamo dell’iniziativa.

L’ampia partecipazione del pubblico rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto da We Naro A.P.S., dagli espositori e da tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, soprattutto gli sponsor, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo il patrimonio culturale e gastronomico di Naro.

L’appuntamento, però, non è ancora finito. Vi aspettiamo domani sera per il gran finale di “Naro – Borgo dei Sapori”, con un’altra serata all’insegna del gusto, della tradizione e del divertimento. Un’ultima occasione per vivere insieme un’esperienza unica e lasciarsi conquistare dai sapori autentici della nostra Sicilia.