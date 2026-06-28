Decreto sindacale, nominati i nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Ipab Opera pia Casa di ospitalita’ “” Santa Teresa del Bambino Gesu'”. Ecco i nomi : Maria Elena Alaimo, Carmelo Domenico Fiorello ( con funzione di presidente) e Giuseppe Micciche’.
Il provvedimento e’ trasmesso all’assessorato regionale alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, nonche’ all’ Ipab “”Santa Teresa del Bambino Gesu'”.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, nominati i nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Ipab
Decreto sindacale, nominati i nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Ipab Opera pia Casa di ospitalita’ “” Santa Teresa del Bambino Gesu'”. Ecco i nomi : Maria Elena Alaimo, Carmelo Domenico Fiorello ( con funzione di presidente) e Giuseppe Micciche’.