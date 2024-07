Si disputa, a Campobello di Licata, il terzo Trofeo podistico “”Città di Campobello””, in programma il 20 luglio prossimo, tra le ore 15 e le ore 21, per iniziativa dell’Associazione sportiva “”Campobello Corre””. Questo il percorso cittadino: vie Edison (partenza), Vittorio Emanuele, Piemonte, Umberto, Regina Margherita, Garibaldi e Marconi (incrocio via 4 Novembre).

Il Comune, con ordinanza sindacale, intanto, ha istituito il divieto di traffico e di sosta (dalle 13 alle 21) in Piazza Marconi, vie Edison, Vittorio Emanuele, Piemonte, Umberto, Regina Margherita, Garibaldi e Marconi.

L’atto trasmesso – fra gli altri – al sindaco e al segretario comunale.

GIOVANNI BLANDA