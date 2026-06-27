Undici mesi di reclusione per minacce e tentata estorsione ad un venditore ambulante marocchino. Lo ha disposto il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, nei confronti di un quarantacinquenne del posto. La vicenda risale al 2023. L’imputato, secondo quanto ricostruito, avrebbe minacciato un commerciante e avanzato una richiesta di 500 euro per permettere all’ambulante di poter stare in località Perriera con la sua bancarella. La difesa aveva chiesto l’assoluzione mentre il tribunale ha inflitto quasi un anno di reclusione.
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