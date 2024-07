Un giovane di 25 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa sera nel centro di Termini Imerese, in provincia di Palermo. La tragedia della strada si è consumata in via della Libertà

Lo scontro

La vittima era a bordo di uno scooter che si è scontrato con un altro scooter nella centrale via Libertà. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare niente per la vittima.

Soccorse, invece, altre due persone rimaste ferite. Si tratta degli occupanti dell’altro scooter coinvolto nell’incidente. La dinamica della tragedia dovrà essere ricostruita dagli inquirenti dell’infortunistica stradale