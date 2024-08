Tragedia a Gangi, sulle Madonie. Un urto accidentale in casa e Santina Gentile di 70 anni, è morta dissanguata il dopo la caduta su un vetro, nonostante la corsa all’ospedale, per lei non c’è stato nulla da fare.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito in un articolo sul Giornale di Sicilia, si è trattato di un incidente, considerato che quando si tratta della propria casa si pensa che sia un luogo dove stare al sicuro ma che non sempre è così. Sono sempre più frequenti gli incidenti domestici che si trasformano in tragedie, proprio come è avvenuto a Gangi, quando lo scorso mercoledì sera nell’abitazione della donna, Santina Gentile, è successo il dramma: una caduta accidentale l’ha fatta sbattere sul vetro di una porta di casa sua, sfondandola col braccio, irrimediabilmente ferito.

Un impatto talmente violento che avrebbe fatto sì che la donna sfondasse il vetro con il braccio. Sul posto è intervenuta la compagnia dei carabinieri di Petralia Sottana per i rilievi del caso.

Le parole del sindaco

Una notizia che ha subito fatto il giro del paese e che è arrivata anche al sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, che è stato fra i primi a arrivare sul posto insieme ai carabinieri ed ai vigili. “Sono stato in ospedale fino alle 2.30 di notte – ha raccontato il primo cittadino – pensiamo che alla signora sia venuto un malore ed è caduta sulla porta interna del suo appartamento rompendo così il vetro. La ferita ha tagliato le vene sotto l’ascella recidendo un’arteria. Nonostante tutto Santina ha avuto la forza di chiamare la figlia che ha a sua volta contatto la vicina che ha fatto sfondare la porta per prestarle soccorso. Quando è arrivata l’ambulanza – ha continuato il sindaco – la donna aveva già perso tanto sangue. Nel tragitto verso l’ospedale hanno provato a rianimarla ma purtroppo non ce l’ha fatta. Una brava persona. Era vedova, con due figli sposati. Da parte mia, dell’amministrazione del Consiglio comunale, la nostra vicinanza d’affetto e il nostro cordoglio per questa terribile tragedia”. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa madre di Gangi.