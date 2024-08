Il volo Ryanair Catania Milano ha portato un ritardo di oltre cinque ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza.

Anziché atterrare alle 16:45, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Milano Malpensa solamente alle 21:46. Un ritardo di oltre cinque ore per una cittadina di Agrigento, avvenuto il 31 marzo 2023, che ha portato non pochi disagi a lei e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Catania, che, pochi giorni fa, ha disposto che Ryanair dovrà sborsare il pagamento di 250 euro nei confronti della passeggera.

«Il Giudice di Pace di Trapani – commentano da ItaliaRimborso, che ha dato supporto alla passeggera – ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse».

ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza accolta, accaduto come il 97,8% dei casi. Per attivare l’assistenza, senza alcun prezzo per il passeggero, è possibile farlo agevolmente, compilando il form presente nell’homepage del sito italiarimborso.it.