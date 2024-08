Rubava anche le offerte in chiesa. I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà adesso rispondere di furto aggravato. Almeno cinque i colpi messi a segno negli ultimi quattro mesi a Partinico e attribuiti all’uomo. Il 35enne, durante l’orario di apertura al pubblico e approfittando della distrazione dei commessi, è riuscito a portare via il denaro contenuto in cassa in quattro negozi.

Presa di mira anche una tabaccheria, dove, dopo aver forzato la porta d’ingresso, ha rubato numerose stecche di sigarette. Ma a far gola all’uomo è stata persino una chiesa, dalla quale aveva sottratto le offerte dei fedeli, raccolte e conservate nella sacrestia. Grazie ad alcune testimonianze e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli investigatori dell’Arma sono riusciti a risalire al 35enne, che si trova adesso nel carcere Pagliarelli di Palermo.