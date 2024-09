Una donna di 54 anni si è sentita male in mare a Cefalù. E’ stata soccorsa e portata a riva dai bagnini.

Sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare è deceduta. In spiaggia oltre ai militari della capitaneria di porto ci sono anche i carabinieri.

La donna era una turista Anne Julie Kennedy nata in Canada e residente in Germania.