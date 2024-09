Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce e tentata estorsione nei confronti del padre. Con queste accuse la polizia di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha arrestato un 43enne. Gli agenti sono intervenuti in un negozio su richiesta della vittima che era stata minacciata dal figlio a seguito di un rifiuto per una richiesta di denaro. Il 43enne aveva aggredito il padre, strattonandolo e minacciandolo di ulteriori ripercussioni se non lo avesse accontentato. La vittima, ormai stanca delle continue richieste di denaro e preoccupata per l’atteggiamento violento del figlio, si era recata 24 ore prima in commissariato per denunciarlo, attivando la procedura di ‘Codice rosso’. Il 43enne è finito nel carcere di Gela e, dopo la convalida, il gip ha disposto per lui il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.