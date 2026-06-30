la Polizia di Stato ha svolto mirati servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto delle attività di spaccio di stupefacenti nelle zone di Trappeto e Poggio Lupo. I servizi, svolti dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Nesima”, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si sono concentrati nelle zone al limite territoriale con il Comune di Misterbianco e sui complessi di edilizia popolare di via Ustica. Qui, in particolare, gli agenti del Commissariato e le unità cinofile hanno eseguito specifici controlli nelle aree comuni e nelle pertinenze di alcune palazzine, soprattutto scale, garage, cantine, vani ascensori e locali tecnici. Appena entrati in uno degli androni condominiali, il prezioso fiuto del cane antidroga ha condotto i poliziotti verso l’ascensore, indicando chiaramente la presenza di stupefacenti, trovati effettivamente al suo interno, nonché dentro la cabina e nel vano di corsa.

Dentro la porta dell’ascensore sono state rinvenute due bustine in plastica, contenenti 55 e 43 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. Anche nel sottotetto del corpo scala dell’edificio e nel locale tecnico dell’ascensore sono stati rinvenuti un involucro contenente un panetto di cocaina del peso di 167 grammi, occultato nel motore dell’ascensore e, a pochi metri, all’esterno del locale tecnico, in prossimità di un lucernario, un ulteriore involucro contenente un panetto di cocaina dal peso di 253 grammi. Ultimate le operazioni, poco prima di uscire dal condominio, uno dei poliziotti ha effettuato un’ulteriore verifica del vano contatori, insospettito da un anomalo pannello di lamiera e lì ha rinvenuto un involucro di carta che celava un caricatore da pistola e una bustina in plastica contenente 26 cartucce, 7 cal. 380 e 19 cal. 38 special.

Inoltre, nel corso della perlustrazione della zona, gli agenti hanno incrociato un ragazzo, a bordo di uno scooter, che si aggirava con fare sospetto per le vie di Poggio Lupo. I poliziotti hanno proceduto al suo controllo, perquisendolo, e, così, lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di marijuana. Viste le prime risultanze dell’attività, i poliziotti hanno esteso la perquisizione all’abitazione nella disponibilità del giovane, un 23enne di Misterbianco. Al termine dell’attività, sono state sequestrate circa trenta dosi di marijuana e materiale per il confezionamento ed il 23enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.