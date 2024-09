Stasera (sabato 21 settembre), alle 21, in piazza Crispi, andrà in scena il musical “Camicette bianche” di Marco Savatteri, su iniziativa di “Vivi Racalmuto”, in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, il Comune di Racalmuto e la Regione siciliana. L’evento in occasione dell’anno del “Turismo delle radici italiane 2024” e in attesa di Agrigento Capitale della cultura 2025.

Giovanni Blanda