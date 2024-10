Minacce alla ex filmate e postate sui social e lesioni a un’altra donna: sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e applicazione del braccialetto elettronico per un 46enne pregiudicato gelese sono state decise dalla sezione misure di prevenzione del locale Tribunale, su proposta del Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. L’uomo, gia’ sorvegliato speciale di pubblica sicurezza fino al 2017 e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, nel 2023 era stato denunciato dall’ex compagna con cui aveva convissuto. Il 46enne, non accettando la fine della relazione, aveva cominciato a maltrattarla e molestarla. La vittima si era accorta che lo stalker aveva effettuato delle videoriprese che la ritraevano e le aveva pubblicate su un social network; in uno dei video l’uomo minacciava la donna riprendendo due cartucce collocate su un tavolo. Nello stesso periodo, l’uomo aveva aggredito e molestato un’altra donna, con lui convivente, la quale, dopo aver subito lesioni personali, ha deciso di denunciarlo. L’aggressivita’ del 46enne si era manifestata anche nei confronti del padre della seconda vittima al quale, al culmine di una serie di comportamenti molesti, aveva puntato un coltello alla gola.