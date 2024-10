Un nuovo progetto culturale e sociale viene presentato con l’obiettivo di sensibilizzare su temi di grande rilevanza come le morti sul lavoro, il femminicidio e la lotta contro il crimine organizzato. Il maestro italo-argentino Silvio Benedetto e l’artista Silvia Lotti sono attualmente impegnati nella realizzazione di una “Pietà” scolpita su pietra lavica, che sarà esposta sulla facciata della Casa delle Culture, sede della testata online Anbamed.

L’opera, carica di significato simbolico, rappresenta un omaggio alla memoria e alla riflessione collettiva. Tuttavia, il progetto comporta costi non indifferenti per la sua realizzazione, il trasporto e l’installazione. Per questo motivo, viene avviata una raccolta fondi, aperta a chiunque voglia sostenere l’iniziativa.

La raccolta fondi

Il progetto invita tutti a contribuire, ricordando che anche i piccoli contributi possono fare la differenza. Tra coloro che parteciperanno alla raccolta fondi, verranno estratti tre premi costituiti da opere d’arte realizzate dagli artisti del collettivo Alchimia della Bellezza.

Modalità di donazione

È possibile contribuire tramite:

•Bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione Culturale Mediterraneo

IBAN: IT63R0306909606100000117316

Causale: “Donazione a favore del progetto Pietà con il maestro Silvio Benedetto”

•PayPal: Clicca qui per donare

Causale: “Donazione a favore del progetto Pietà con il maestro Silvio Benedetto”

Contatti

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un’email agli indirizzi:

•acm.casadelleculture@gmail.com

•anbamedaps@gmail.com

Oppure contattare il numero: +39 339 8599708

Partecipazione e libertà

L’iniziativa si ispira al concetto di partecipazione come forma di libertà, richiamando le celebri parole di Giorgio Gaber:

“La libertà non è star sopra un albero,

non è neanche un gesto o un’invenzione…

La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.”

L’invito è dunque a unirsi a questo progetto, contribuendo a una causa che combina bellezza artistica e impegno civile.