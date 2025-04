Il Comune di Ravanusa invita i cittadini interessati a ritirare la tessera magnetica per poter usufruire degli sconti sul pagamento dell’immondizia.

Lo comunicano l’Ente e la RAR srl, che hanno già attivato la distribuzione ai cittadini delle tessere magnetiche da utilizzare per un nuovo servizio. “”Se non hai ancora provveduto, ti aspettiamo””, segnalano.

Le tessere magnetiche personali serviranno per:

potere conferire gli RSU differenziati nelle isole ecologiche che verranno posizionate nei vari punti della città. Andranno conferiti gli RSU differenziati indicati nella singola isola;

potere usufruire di uno sconto in bolletta qualora gli RSU differenziati vengono conferiti presso l’isola Ecologica, previa pesatura.

Le tessere magnetiche personali potranno essere richieste presso la RAR srl, negli uffici di via Montebello n. 9 (a piano terra) nei seguenti giorni:

martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00;

giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

I cittadini per il ritiro tessera, da effettuarsi nei giorni sopraindicati, dovranno essere muniti del documento di identità e codice fiscale.

Giovanni Blanda