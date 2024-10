I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un’operazione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Gela, sequestrando un’arma giocattolo modificata, munizioni e oltre 20 gr. di cocaina. Anche a seguito di alcune segnalazioni provenienti da cittadini, circa possibili attività di spaccio nel quartiere “Albani Roccella” di Gela, i militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un giovane di 23 anni, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina.

Le Fiamme Gialle hanno quindi esteso il controllo anche alle abitazioni del giovane, scoprendo e sequestrando altri 15 grammi di cocaina, una pistola giocattolo modificata e adattata all’uso con munizioni calibro 7,65, oltre a 3000 euro in contanti, sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il pusher è stato arrestato. L’arma sequestrata sarà oggetto di accertamenti tecnici finalizzati a verificarne l’eventuale utilizzo in fatti di sangue.