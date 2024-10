Il M5S Sicilia aderisce alla manifestazione che sabato 26 ottobre prossimo si terrà a Palermo e in altre 6 città italiane, partecipando al corteo che alle 10, nel capoluogo siciliano, muoverà da piazza Croci diretto al Massimo.

“Saremo in piazza – dice il coordinatore regionale M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola – assieme alle associazioni, soggetti promotori e a tutti coloro che sono contro le guerre per gridare il nostro ‘no’ alle guerre in Ucraina, in Medio Oriente e dovunque si dà voce alle armi nel mondo. Ribadiamo anche il nostro ‘no’ al riarmo, all’aumento della spesa per ragioni belliche, alla produzione e diffusione di armi nucleari e all’invio di armi ai paesi in guerra”.