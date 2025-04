In vista della prima reunion di quasi tutte le sigle e i movimenti che si richiamano alla Democrazia Cristiana nel Paese in programma a Roma per il prossimo 7 giugno, proseguono gli incontri promossi da Franco Ferrari, segretario nazionale della Dc storica al fine “di creare un’unica forza che abbia l’obiettivo di riportare il partito scudocrociato nello scenario politico italiano”. Ferrari è certo che “ sarà facile trovare l’intesa tra le varie sigle democristiane presenti in tutto il territorio poiché al centro ci sono i valori della dottrina sociale della Chiesa e dei valori cristiani inter-religiosi”. Per il segretario della Dc storica “da Nord a Sud c’è voglia di riportare nelle istituzioni i rappresentanti del partito al fine di meglio rispondere alle legittime esigenze dei cittadini .Tutti insieme si può costruire un futuro politico non più frammentato e disarmonico al momento vigente”. La futura Dc ricostituita- secondo Ferrari “dovrà riportare al centro quanto sostenuto dal Santo Padre San Paolo VI e cioè che la più alta forma di carità è la politica. Una politica al servizio dell’uomo”. Per Ferrari, infine “l’appuntamento di giugno certamente fornirà le risposte a questi obiettivi e per questo la confederazione di tutte le Dc è fondamentale e necessaria”.