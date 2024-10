Un incendio è divampato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il rogo si è sviluppato nella zona delle caldaie sistemate all’esterno della struttura proprio vicino al Pronto Soccorso. Non si registrano feriti, alcuni pazienti sono stati evacuati e sistemati in altri ambienti. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.