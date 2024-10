La Stazione Carabinieri di Mussomeli (Caltanissetta), avvalendosi del supporto specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Caltanissetta e del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa, ha predisposto un servizio finalizzato al contrasto del lavoro irregolare ed alla verifica del rispetto della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei reati in materia di sicurezza alimentare ed alla verifica del rispetto della normativa igienico – sanitaria di settore, effettuando un accesso ispettivo presso strutture di assistenza per anziani.

“Dall’accertamento non sono emerse criticità in ordine alle condizioni igienico-sanitarie, alimentare e di assistenza degli anziani ospitati; tuttavia, si sono riscontrate violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’impiego del personale, elevando sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro”, dicono i Carabinieri.