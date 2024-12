“Finalmente altri 600 lavoratori precari appartenenti al bacino di «Emergenza Palermo» saranno inquadrati in Servizi Ausiliari Sicilia nelle due categorie di riferimento, secondo le mansioni specifiche previste dal contratto regionale. Avevo già seguito la vicenda del transito di un primo consistente gruppo di lavoratori appartenenti al bacino ex Pip all’interno della società Sas.

E’ stato utile accelerare il processo di transito anche di tutti i soggetti che erano rimasti fuori dalla prima graduatoria utile. Già nei prossimi giorni i lavoratori saranno convocati per consegnare i documenti richiesti ed ottenere il contratto a tempo indeterminato entro la fine di dicembre così come ha chiesto anche il presidente della Regione Renato Schifani, che in prima persona ha lavorato per questo risultato”.

Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Assemblea regionale siciliana.