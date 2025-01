Momenti di tensione al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un venticinquenne disoccupato, in attesa di essere visitato, è andato in escandescenza creando non pochi problemi al personale sanitario e alle persone che in quel momento si trovavano nella struttura.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso le staffe cominciando a insultare medici e presenti. Qualcuno ha chiamato la polizia e all’arrivo degli agenti il 25enne avrebbe anche tentato di scagliarsi contro di loro. Per questo motivo è stato identificato, bloccato e denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.