Serata movimentata a Sciacca. Una lite, per futili motivi, è scoppiata tra un egiziano e un tunisino; quest’ultimo ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Il fatto successo a Porta Palermo dove sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia che si sono occupati di ricostruire la vicenda. Di fatti secondo gli accertamenti, sarebbe il tunisino responsabile della rissa ed è per questo che a suo carico è scattata una denuncia per lesioni personali.