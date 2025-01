Ladri in azione nell’impianto di proprietà del Consorzio di Bonifica Agrigento 3 in contrada “Caricagiachi”, in territorio di Sciacca. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione nella struttura rubando ben 700 litri di gasolio da una cisterna. I balordi, con l’utilizzo di taniche e tubi, hanno asportato la benzina e si sono dileguati.

A fare la scoperta è stato uno dei responsabili dell’impianto a cui non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri di Sciacca. Al via le indagini dei militari dell’Arma. La scientifica ha effettuato un sopralluogo in cerca di indizi utili all’attività, un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere.