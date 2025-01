La Giunta municipale di Campobello di Licata, guidata dal Sindaco Vito Terrana, con propria deliberazione, ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e quello di Palma di Montechiaro, per l’utilizzo di personale. Si tratta dell’architetto Salvatore Di Vincenzo, utilizzo per effetto del Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. L’architetto Di Vincenzo sarà in servizio per 6 ore settimanali , sino al prossimo 30 giugno.

Giovanni Blanda