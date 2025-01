Scatta la campagna per aggiornare le rendite catastali degli immobili ristrutturati con il Superbonus. L’agenzia delle Entrate – secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore con evidenza in prima pagina – si prepara a inviare lettere ai contribuenti che hanno beneficiato della misura, per chiedere conto del loro operato.

Le lettere partiranno dopo l’incrocio dei dati: chi ha avviato una pratica di Superbonus e ha ceduto il credito ma non ha presentato la variazione catastale potrebbe ricevere l’alert del Fisco. L’intervento riguarda circa 500mila immobili.

Alle lettere si arriverà attraverso incroci di dati. La relazione spiega come saranno effettuati. La chiave sarà il confronto tra “le comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, (in altre parole, le cessioni dei crediti legate a tutto l’universo del superbonus) e “le risultanze della banca dati catastale, per gli immobili per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista” la dichiarazione di variazione catastale.