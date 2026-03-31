A Santa Margherita di Belice, nell’Agrigentino, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne ritenuto responsabile di estorsione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, su disposizione della Procura di Sciacca, è stato posto ai domiciliari.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima, proprietaria di un appezzamento di terreno in contrada San Liborio. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 44enne lo avrebbe minacciato, pretendendo il pagamento di 500 euro quale corrispettivo per lavori di scerbatura eseguiti sul fondo senza alcuna richiesta da parte del proprietario.

Successivamente, l’uomo avrebbe avanzato un’ulteriore richiesta di denaro, pari a 100 euro, sempre in relazione agli stessi lavori. E’ stato così predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione della vittima che ha consentito di bloccare l’indagato subito dopo la consegna del denaro estorto.