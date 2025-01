Sono 15 gli ausiliari specializzati precari dell’Asp di Agrigento che resterebbero fuori dalla procedura di stabilizzazione deliberata lo scorso 19 dicembre che ha riguardato 108 lavoratori. La Fials, per voce del segretario generale Amedeo Fuliano, chiede adesso al direttore Giuseppe Capodieci di procedere con lo scorrimento della graduatoria al fine di completare le procedure di assunzione e, nelle more, di prorogare i loro contratti in scadenza al 31 gennaio.

“I lavoratori in atto collocati in posizione sfavorevole ai fini della stabilizzazione – spiega Fuliano – al pari di quelli stabilizzati, hanno proficuamente concorso, in momenti di grande difficoltà, a garantire buone prestazioni assistenziali. Ove venisse perduta quest’ultima occasione, i lavoratori vedrebbero definitivamente tramontare ogni ulteriore possibilità di conseguire l’obiettivo di ottenere un posto di lavoro stabile. Questi lavoratori, afferenti all’area del personale di supporto, possono proficuamente essere impiegati in svariate mansioni quali ad esempio quella di portierato, o come commessi. Pertanto ci appelliamo alla sensibilità del direttore generale per chiedere di valutare ogni utile soluzione per pervenire alla piena stabilizzazione per tutti i lavoratori inclusi nella graduatoria”.