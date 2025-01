Posizionano uno pneumatico davanti l’ingresso di un salone da barba e gli danno fuoco. È successo in via Agrigento, nel centro di Favara. Le fiamme, prima che potessero attecchire sulla saracinesca, sono state spente dai carabinieri che si trovavano in zona per un giro di perlustrazione. Ad agire, quasi sicuramente, più di una persona.

Non è però ancora chiaro se alla base del gesto ci sia una intimidazione, un avvertimento o più banalmente l’azione di alcuni teppisti. Il proprietario del salone da barba, un quarantenne del posto, è stato già sentito dagli investigatori. Al via le indagini dei carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto.