Torna la raccolta di sangue, la seconda del 2025, domenica 26 gennaio, a Campobello di Licata, su iniziativa dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue. Inizio alle ore 8, nella sede dell’associazione, in via Nicotera.

24 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneita’ alla donazione di sangue) e 2 controlli sanitari, il bilancio della prima donazione, sotto lo slogan: “”‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se””. Numerose sono le donazioni di sangue per l’anno 2025.

Giovanni Blanda