Si celebra, oggi (Sabato 25 gennaio), a Campobello di Licata, la “Giornata della Memoria””, per iniziativa dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione di Campobello, col patrocinio del Comune e della scuola “San Giovanni Bosco””. Alle ore 10, raduno in Piazza XX Settembre. A seguire interventi istituzionali e riflessioni degli alunni dell’Istituto comprensivo “”San Giovanni Bosco” sul tema “”Memoria e conoscenza: ponti verso il futuro di pace””. Il corteo procederà per il corso Vittorio Emanuele. La conclusione in via Sottotenente Sammarco (sede della milizia fascista), con posa dei pensieri degli alunni in memoria delle “”Vittime degli oppressi e dei torturati per la Libertà e la democrazia””.

Giovanni Blanda