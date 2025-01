“Non sono bastati i numerosi arresti effettuati in questi giorni dall’arma dei carabinieri nei confronti della criminalità organizzata. L’arresto effettuato in queste ore dai colleghi del commissariato di Pubblica di Sicurezza di Porto Empedocle, a cui vanno le nostre congratulazioni, diretto magistralmente dalla vice Questore della Polizia di Stato Chiara Sciarabba, dimostra quanto sia rigenerativo il fenomeno criminale, così come ha ben delineato il presidente della Corte d’Appello di Palermo Matteo Frasca, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, nel quale ha chiaramente detto che la criminalità organizzata è in continua fase di ristrutturazione, una affermazione che condividiamo essendo operatori del settore.” Lo dichiara in una nota Antonino Alletto, segretario del sindacato “Movimento dei poliziotti democratici e riformisti”.

“L’intervento della Polizia di Stato di ieri ne è la conferma e solo grazie all’intuito e alla ineludibile capacità dei nostri colleghi, nell’effettuare il controllo del territorio, elemento indispensabile per prevenire e reprime i crimini, che due pistole perfettamente funzionanti sono state sequestrate e i detentori arrestati, evitando che queste potessero mietere vittime, le analisi di laboratorio accerteranno scientificamente quali crimini orrendi o meno abbiano commesso quelle armi nella mani di chi li custodiva illegalmente. In ogni caso occorre interrogarsi su un dato davvero inquietante, nel territorio Agrigentino dei criminali dispongono di armi pronte all’uso che minano certamente l’ordine e la sicurezza pubblica di questa Provincia. Ribadiamo che occorre pianificare e potenziare con urgenza il controllo del territorio.”